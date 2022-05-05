МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам в России в марте снизился на 15,6% по сравнению с прошлым месяцем и составил 64,9 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Набиуллина оценила денежно-кредитные условия в России

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2022 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 64,9 тысячи рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2% (в марте 2021 года — 69,9 тысячи рублей). При этом по сравнению с предыдущим месяцем средний размер лимитов по кредитным картам снизился на 15,6% (в феврале 2022 года — 76,8 тысячи рублей)", — подсчитали аналитики.

В территориальном разрезе самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (95,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (78,5 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (78,1 тысячи рублей), Московской области (74,1 тысячи рублей), а также в Приморском крае (69,8 тысячи рублей).

Отмечается, что снижение среднего размера лимита по кредитным картам в марте было отмечено в большинстве российских регионов. При этом наиболее серьезная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (среди топ-30 регионов по объемам выдачи кредитов данного типа) была зафиксирована в Удмуртии (-14,6%), Ростовской области (-13,3%), Петербурге (-12,4%), в Московской (-11,8%) и Тюменской (-10,7%) областях, а также в Москве (-10,2%).

"В марте было отмечено значительное снижение не только выдачи новых кредитных карт, но и их средних лимитов. При этом определяющим фактором для сокращения данных показателей в марте стал рост ставок в результате санкционного давления. Вместе с тем, и выдача карт, и их средние лимиты сократились существенно более низкими темпами, чем в другом виде необеспеченного кредитования — потребительских кредитах. Во многом это связано с тем, что с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.