МОСКАВА, 5 мая — ПРАЙМ / Dow Jones. Руководство Федеральной резервной системы затрудняется доступно объяснить аудитории, как программа покупок облигаций помогает экономике. Аналогичным образом последствия грядущего сокращения баланса ФРС для экономики остаются неопределенными. Эксперты оценили эффективность ФРС США в борьбе с инфляцией

В среду ФРС объявила о том, что с 1 июня начнется трехмесячная программа сокращения баланса, достигшего 9 трлн долларов. Когда этот процесс пойдет полным ходом, ФРС будет ежемесячно уменьшать свой портфель казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг на сумму немногим менее 100 млрд долларов.

Сокращение баланса является одним из составляющих программы нормализации денежно-кредитной политики, которую ФРС осуществляет для торможения инфляции. Центральный банк делает основной упор на изменение краткосрочных процентных ставок, но уменьшение портфеля активов также является важной частью этого процесса.

Проблема заключается в том, что у ФРС на данный момент есть за плечами два раунда покупок активов (первый пришелся на финансовый кризис, начавшийся в 2007 года), но нет четкого понимания того, как изменение баланса ФРС отражается на экономике, помимо общих фраз о влиянии этого процесса на условия финансирования.

В ходе пресс-конференции в среду председателю ФРС Джерому Пауэллу был задан вопрос о том, как грядущее сокращение баланса отразится на экономике США.

"Что касается последствий, стоит подчеркнуть, что они весьма неопределенны", — отметил он.

Экономисты по-разному оценивают влияние сокращения баланса активов ФРС на экономику. Пауэлл же сказал, что уменьшение объема активов в держании ФРС эквивалентно повышению процентных ставок на четверть процентного пункта в течение года. Пауэлл затем перевел внимание аудитории на общее направление усилий, прилагаемых для сокращения баланса ФРС. По его словам, уменьшение портфеля "является одним из факторов, обеспечивающих возвращение к более нормальным и более нейтральным условиям финансирования".

Критики ФРС, а также некоторые представители центрального банка, уже давно безуспешно пытаются точно измерить и определить, как именно изменения в портфеле ФРС влияют на экономику. Осуществляя программы покупок активов в преддверии и в течение финансового кризиса, руководители центрального банка указывали на улучшение ситуации в наиболее чувствительных к изменениям условий кредитования секторах, таких как рынок жилья, как на доказательство того, что эти программы поддерживают экономику.

Центральный банк США вновь запустил программу покупок активов весной 2020 года, чтобы смягчить условия на рынке, а затем превратил ее в общий инструмент стимулирования наряду с почти нулевой стоимостью заимствований. Однако в прошлом году некоторые руководители ФРС начали выражать опасения в связи с покупкой активов, а глава ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард заявил о том, что покупки активов способствуют образованию мыльного пузыря на рынке жилья.

В октябре представитель ФРС Кристофер Уоллер отметил отсутствие "экономической теории, определяющей допустимый размер баланса центрального банка".

Таким образом, большинство руководителей ФРС считают покупки активов сильным инструментом, но есть и те, кто не видит существенных позитивных результатов подобных программ. Кроме того, еще не найден способ, позволяющий точно оценить влияние изменений баланса ФРС на экономику, а значит, решения ФРС относительно объема покупок или сокращения активов принимаются по большей части наугад.

— Автор Michael S. Derby

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ