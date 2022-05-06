Обработка операций в платежных системах Банка России замедлилась
Центробанк сообщил о возможной задержке операций из-за техработ в российской банковской системе
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Обработка операций в сервисах платежной системы ЦБ РФ и Системе передачи финансовых сообщений замедлена из-за техработ, средства клиентов сохранны, говорится в сообщении регулятора.
"В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее", — сказали в ЦБ.
"При этом все средства клиентов сохранны. Сообщим, как только обычный режим работы будет возобновлён", — добавил регулятор.
Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
https://1prime.ru/finance/20220506/836836634.html
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