МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Обработка операций в сервисах платежной системы ЦБ РФ и Системе передачи финансовых сообщений замедлена из-за техработ, средства клиентов сохранны, говорится в сообщении регулятора. Банк России предостерег граждан от использования VPN-сервисов

"В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее", — сказали в ЦБ.

"При этом все средства клиентов сохранны. Сообщим, как только обычный режим работы будет возобновлён", — добавил регулятор.

Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.