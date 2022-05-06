МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений теперь работают штатно, сообщает ведомство. Обработка операций в платежных системах Банка России замедлилась

"С 09.38 мск все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений (СПФС) работают в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Утром в пятницу ЦБ сообщал, что операции в Системе быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньги по номеру телефона), а также в других сервисах платежной системы Банка России и в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) обрабатываются медленнее из-за технических работ, средства клиентов сохранны.

СБП была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг. К системе на данный момент подключено 210 банков, а объем операций в СБП с начала запуска и на 1 апреля текущего года превысил 8 триллионов рублей.

Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.