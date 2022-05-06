МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ / Dow Jones. В пятницу биткоин приблизился к минимуму с начала этого года, так как крипотвалюты оказались под давлением после распродаж на фондовых рынках. До конца дня возможна еще большая волатильность цифровых активов. Фондовые рынки США испугались риска стагфляции

За последние 24 часа биткоин подешевел на 8% и на момент написания статьи торговался ниже 35 900 долларов США, приблизившись к минимуму 2022 года, который находится около 35 000 долларов.

"Негативные события в выходные могут обусловить снижение биткоина до района 32 000 долларов, — сказал аналитик Oanda Джеффри Халли. – Если склонность инвесторов к риску не восстановится, он может направиться к 28 000, а потом к 20 000 долларов".

Эфир снизился на 7% и торговался на самом низком уровне с середины марта в районе 2,70 доллара.

Солана потерял 10%, кардано – 9%, а аваланш – 13%. "Игрушечные" криптовалюты – догикоин и сиба-ину — снизилась на 6%.

Теоретически, биткоин и другие цифровые валюты должны торговаться независимо от традиционных финансовых рынков, но в последние месяцы стала очевидна их корреляция с такими рискованными активами, как акции, особенно акции технологических компаний.

В последние дни рынки были переменчивы. В среду индексы S&P 500 и Dow выросли более чем на 2%, показав самый сильный рост за день с 2020 года. Криптовалюты тоже росли. В четверг акции технологических компаний и цифровые активы упали.

Инвесторы находятся в сложной ситуации, определяемой динамкой денежно-кредитной политики. Ожидается, что в этом году ФРС несколько раз повысит процентные ставки, что может существенно подорвать спрос в экономике и спровоцировать рецессию.

На этом фоне такие рискованные активы, как акции технологических компаний и цифровые валюты, находятся под давлением, а доходность облигаций растет. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу поднялась до 3,1%, приблизившись к максимуму за четыре года.

Рынки акций в пятницу, к концу волатильной недели, продолжали снижаться. При этом криптовалюты, которые торгуются круглосуточно и без выходных, передышки не получат, и участники рынка будут следить за их динамикой в субботу и в воскресенье.

"Если хотите проследить динамику настроений рынка, в выходные вам будет интересно наблюдать за цифровыми активами, особенно если произойдут важные события", — сказал Халли.

Пока же инвесторы ждут данных по занятости в США за апрель.

Они оценят эти данные с точки зрения их воздействия на инфляцию. По прогнозу экономистов, в апреле в американской экономике прибавилось 400 000 рабочих мест. Если данные превысят этот прогноз, а зарплаты тоже вырастут, это укажет на более продолжительный период высокой инфляции, что может заставить ФРС действовать более агрессивно.

— Автор Jack Denton

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ