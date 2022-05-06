Dow Jones: биткоин подешевел до 35 900 долларов США, приблизившись к минимуму 2022 года
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ / Dow Jones. В пятницу биткоин приблизился к минимуму с начала этого года, так как крипотвалюты оказались под давлением после распродаж на фондовых рынках. До конца дня возможна еще большая волатильность цифровых активов.
За последние 24 часа биткоин подешевел на 8% и на момент написания статьи торговался ниже 35 900 долларов США, приблизившись к минимуму 2022 года, который находится около 35 000 долларов.
"Негативные события в выходные могут обусловить снижение биткоина до района 32 000 долларов, — сказал аналитик Oanda Джеффри Халли. – Если склонность инвесторов к риску не восстановится, он может направиться к 28 000, а потом к 20 000 долларов".
Эфир снизился на 7% и торговался на самом низком уровне с середины марта в районе 2,70 доллара.
Солана потерял 10%, кардано – 9%, а аваланш – 13%. "Игрушечные" криптовалюты – догикоин и сиба-ину — снизилась на 6%.
Теоретически, биткоин и другие цифровые валюты должны торговаться независимо от традиционных финансовых рынков, но в последние месяцы стала очевидна их корреляция с такими рискованными активами, как акции, особенно акции технологических компаний.
В последние дни рынки были переменчивы. В среду индексы S&P 500 и Dow выросли более чем на 2%, показав самый сильный рост за день с 2020 года. Криптовалюты тоже росли. В четверг акции технологических компаний и цифровые активы упали.
Инвесторы находятся в сложной ситуации, определяемой динамкой денежно-кредитной политики. Ожидается, что в этом году ФРС несколько раз повысит процентные ставки, что может существенно подорвать спрос в экономике и спровоцировать рецессию.
На этом фоне такие рискованные активы, как акции технологических компаний и цифровые валюты, находятся под давлением, а доходность облигаций растет. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу поднялась до 3,1%, приблизившись к максимуму за четыре года.
Рынки акций в пятницу, к концу волатильной недели, продолжали снижаться. При этом криптовалюты, которые торгуются круглосуточно и без выходных, передышки не получат, и участники рынка будут следить за их динамикой в субботу и в воскресенье.
"Если хотите проследить динамику настроений рынка, в выходные вам будет интересно наблюдать за цифровыми активами, особенно если произойдут важные события", — сказал Халли.
Пока же инвесторы ждут данных по занятости в США за апрель.
Они оценят эти данные с точки зрения их воздействия на инфляцию. По прогнозу экономистов, в апреле в американской экономике прибавилось 400 000 рабочих мест. Если данные превысят этот прогноз, а зарплаты тоже вырастут, это укажет на более продолжительный период высокой инфляции, что может заставить ФРС действовать более агрессивно.
— Автор Jack Denton
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/finance/20220506/836840105.html