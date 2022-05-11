МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Крупнейший производитель стали в Германии ThyssenKrupp AG продемонстрировал лучшие за 10 лет полугодовые финансовые показатели благодаря росту цен на материалы из-за усиления геополитического напряжения, сообщила компания. Инфляция в Германии достигла исторического рекорда

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, за шесть месяцев 2021-2022 финансового года (завершились 31 марта) составила 671 миллион евро против убытка в 356 миллионов годом ранее, следует из отчетности группы. В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль составила 1,08 евро против убытка в 0,57 евро в аналогичном периоде прошлого фингода. Выручка при этом увеличилась на 23% в годовом выражении — до 19,622 миллиарда евро.

ThyssenKrupp отметила, что не ведет большого бизнеса в России. В прошлом финансовом году продажи российским клиентам составили менее 1% от общего объема продаж. При этом компания пострадала от сложившейся ситуации из-за роста производственных затрат, перебоев с поставками и задержки в приеме заказов. Хотя повышение рыночных цен на многие материалы позволило увеличить маржу и прибыль, в частности, в сфере производства материалов. "В целом, таким образом, мы добились лучшего полугодового результата более чем за 10 лет", — говорится в релизе.

По итогам второго квартала ThyssenKrupp получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в 565 миллионов евро против убытка в 211 миллионов. В пересчете на акцию прибыль за отчетный период составила 0,91 евро против убытка в 0,34 евро год назад. Выручка при этом выросла на 24% и составила 10,599 миллиарда евро.

В текущем финансовом году компания ожидает продолжения экономического подъема и заметного структурного улучшения предприятий. Прогнозируется, что продажи вырастут на 10-13%, но останутся явно ниже докризисного уровня. Несмотря на очевидные улучшения, компания ожидает, что чистый убыток составит 700-900 миллионов евро.

Акции ThyssenKrupp подскакивают в цене на 6%.

ThyssenKrupp AG — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Компания является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков.