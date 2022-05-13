МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Подсанционный брокер вправе перевести другому брокеру активы клиента без его согласия, при этом обе стороны обязаны сообщить клиентам, куда переведены их ценные бумаги, следует из разъяснений ЦБ РФ, опубликованных на сайте регулятора. Банк России назвал "ограничитель" падения экономики во время санкций

Ряд крупнейших российских банков (Сбербанк, "Открытие", ВТБ, Альфа-банк) из-за санкций США были вынуждены переводить счета клиентов с иностранными ценными бумагами к другим брокерам. Сбербанк, "Открытие" и ВТБ централизованно передали счета своих клиентов другим брокерам, а Альфа-банк предоставил клиентам право самостоятельно выбирать брокера из указанного им списка.

При этом один из крупнейших российских брокеров "Финам" в начале апреля обращался к ЦБ с просьбой разработать конкурентные и прозрачные правила передачи счетов клиентов брокеров, попавших под санкции, к другим брокерам. Как один из вариантов, компания предлагала позволить клиентам самим выбирать, к какому брокеру перейти.

"Депозитарий/брокер, попавший под санкции, вправе централизованно перевести активы без поручений клиентов, чтобы уменьшить влияние санкций на своих клиентов. При этом санкционный депозитарий/брокер и принимающий депозитарий/брокер обязаны сообщить клиентам, куда переведены их ценные бумаги", — разъясняет ЦБ. Сбербанк снижает кешбэк по социально значимым товарам и услугам

Если вышестоящим депозитарием у брокера является учетный институт, чьи счета заблокированы из-за санкций, торговать иностранными ценными бумагами невозможно до момента снятия санкций, поясняет Центробанк.

Регулятор разъяснил причины, по которым часть иностранных ценных бумаг клиента может быть не переведена от подсканкционного брокера. "Счета с иностранными ценными бумагами в европейских депозитарно-клиринговых организациях были заблокированы. Лицо или операции подпадают под ограничения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. На владельца ценных бумаг наложены санкции. В поручении — некорректные сведения. На ценные бумаги наложены ограничения", — перечисляет ЦБ.

Чтобы получить доступ к активам у нового брокера, клиент должен оформить договорные отношения и пройти идентификацию. "Как правило, сделать это можно дистанционно — например, через мобильное приложение нового депозитария/брокера. Также можно обратиться в офис депозитария/брокера, которому были переведены активы, с полным комплектом документов. Их перечень, как правило, размещается на сайте депозитария/брокера", — говорится в сообщении регулятора.