МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды снизятся в мае на 19% против апреля и составят 2,59 триллиона рублей, оценили эксперты, опрошенные РИА Новости. Цены на газ в Европе упали на 10%

Так, аналитики банка "Зенит" ожидают выплаты в объеме 2,48 триллиона, Промсвязьбанка — 2,705 триллиона рублей.

Налоговый период начнется 16 мая (поскольку традиционное для этого 15-е число — выходной), когда уплачиваются страховые выплаты: 785 миллиардов рублей — по оценке Промсвязьбанка и 820 миллиардов рублей — банка "Зенит".

Пик платежей придется на 25 мая: по оценке банка "Зенит", НДС, НДПИ и акцизы составят 280 миллиардов, 690 миллиардов и 100 миллиардов рублей. Промсвязьбанк оценил эти выплаты в 310 миллиардов, 950 и 160 миллиардов рублей соответственно.