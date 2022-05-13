МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды снизятся в мае на 19% против апреля и составят 2,59 триллиона рублей, оценили эксперты, опрошенные РИА Новости.
Так, аналитики банка "Зенит" ожидают выплаты в объеме 2,48 триллиона, Промсвязьбанка — 2,705 триллиона рублей.
Налоговый период начнется 16 мая (поскольку традиционное для этого 15-е число — выходной), когда уплачиваются страховые выплаты: 785 миллиардов рублей — по оценке Промсвязьбанка и 820 миллиардов рублей — банка "Зенит".
Пик платежей придется на 25 мая: по оценке банка "Зенит", НДС, НДПИ и акцизы составят 280 миллиардов, 690 миллиардов и 100 миллиардов рублей. Промсвязьбанк оценил эти выплаты в 310 миллиардов, 950 и 160 миллиардов рублей соответственно.
https://1prime.ru/finance/20220513/836890449.html
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