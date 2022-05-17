МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Глава минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что "политически открыт" идее конфискации зарубежных активов Центрального банка России, отметив, что этот вопрос обсуждается странами "Большой семерки" и Евросоюза. Президент Renault прокомментировал передачу российских активов

"Я политически открыт для идеи конфискации зарубежных активов российского Центрального банка. Мы уже ведем это обсуждение в G7 и ЕС, и предложения на столе", — сказал Линднер в интервью газете Handelsblatt и ряду других изданий.

Что касается частных активов, необходимо "посмотреть, что возможно с точки зрения закона", добавил министр. "Мы должны уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами", — сказал Линднер.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее заявила, что с юридической точки зрения непросто передать Украине замороженные российские активы, к чему призвала украинская сторона. По словам министра, для такой меры есть ряд веских причин, но такой шаг должен соответствовать немецкому законодательству и решению Европейского суда.