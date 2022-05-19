МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 6 по 13 мая снизились на 1,1% и составили 585,7 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ. Гражданам объяснили, чем заменят замороженные резервы России

"Международные резервы по состоянию на 13 мая составили 585,7 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 6,4 миллиарда долларов США, или на 1,1%, в результате отрицательной переоценки", — сообщил регулятор.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.