МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в мае продолжили снижение, уменьшившись на 1 процентный пункт — до 11,5% и вернувшись к уровню мая 2021 года, это подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки, говорится в материалах ЦБ. ЦБ Турции повысил прогноз по инфляции на конец года

Банк России в марте сообщал, что инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев подскочили на 4,8 процентного пункта — до 18,3%, что стало максимумом с декабря 2010 года. Однако уже в апреле они упали на 5,8 процентного пункта — до минимальных с сентября 2021 года 12,5% годовых.

"Медианная оценка инфляционных ожиданий составила 11,5% (-1 процентный пункт к апрелю), вернувшись к значениям мая предыдущего года", — сказано в материалах ЦБ.

Отмечается, что снижение инфляционных ожиданий населения происходило второй месяц подряд на фоне укрепления рубля и сохранения позитивных ожиданий респондентов относительно экономических перспектив страны.

"Снижение инфляционных ожиданий является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки", — подчеркнул регулятор.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18-23% в 2022 году, снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году.