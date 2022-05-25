МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Минфин России продолжит обслуживать внешний валютный долг в рублях после того, как США не продлили лицензию, позволяющую получать от России платежи по суверенным бондам, считают эксперты. США запретят России обслуживать свой внешний долг

Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая. Это может привести к техническому дефолту России по обслуживанию внешнего долга.

"Этот дефолт является искусственным и никак не скажется, может быть, с краткосрочными колебаниями. Рынки капитала недружественных стран и так для нас уже закрыты", — говорит руководитель отдела по работе с облигациями УК "Ингосстрах-Инвестиции" Николай Рясков.

"В части путей обхода этого решения Минфина США кроме выплаты в рублях в настоящий момент мы других вариантов не видим. Либо платеж в рублях, либо отказ от платежей вообще. Судя по сообщению Вячеслава Володина, выбрали первый вариант", — отметил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что Россия будет обслуживать внешний валютный долг в рублях. У РФ есть необходимые для выплат средства, подчеркнул он.

"После того, как США не продлили лицензию, ожидаем, что Минфин РФ продолжит платежи по всем бумагам внутри НРД. Инвесторов внутри страны дефолт не коснется", — считают эксперты "Локо-Инвеста".

Минфин России заранее перечислил средства на выплату купонов по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, которые должны быть произведены 27 мая. Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро.

Следующие купонные выплаты по российским суверенным еврооблигациям, номинированным в долларах, приходятся на 23-24 июня.