МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России выступает за продление программы возмещения комиссий малым и средним предприятиям за использование системы быстрых платежей (СБП), по крайней мере ещё на полгода, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Банк России допустил начало обеспечения обмена цифрового рубля на валюту

Ранее правительство РФ продлило по 1 июля программу компенсаций малому и среднему бизнесу за использование СБП, выделив на это 500 миллионов рублей.

"Мы выступаем за продление программы, и такие предложения мы направили правительству. Продление программы о возмещении торгово-сервисным предприятиям комиссий, которые они платят по СБП… до конца этого года", — заявила она на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР).

"Я рассчитываю, конечно, что мы и на следующий год попросим правительство поддержать торгово-сервисные предприятия в этой части", — добавила Скоробогатова.