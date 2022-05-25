МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России выступает за продление программы возмещения комиссий малым и средним предприятиям за использование системы быстрых платежей (СБП), по крайней мере ещё на полгода, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
Ранее правительство РФ продлило по 1 июля программу компенсаций малому и среднему бизнесу за использование СБП, выделив на это 500 миллионов рублей.
"Мы выступаем за продление программы, и такие предложения мы направили правительству. Продление программы о возмещении торгово-сервисным предприятиям комиссий, которые они платят по СБП… до конца этого года", — заявила она на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР).
"Я рассчитываю, конечно, что мы и на следующий год попросим правительство поддержать торгово-сервисные предприятия в этой части", — добавила Скоробогатова.
https://1prime.ru/finance/20220525/836978477.html
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