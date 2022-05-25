МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Россия и Иран договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах, обсудили возможности работы платёжных карт Shetab и "Мир", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Торговый оборот между Россией и Ираном вырос в первом квартале

"Одной из ключевых тем, безусловно, стало финансово-банковское взаимоотношение между нашими странами, создание условий для взаиморасчетов и прохождения платежей между нашими юридическими лицами, между организациями", — сказал он.

"Важно, что мы договорились переходить максимально на расчеты в национальных валютах и обсудили сегодня вместе с центральными банками распространение и действие системы передачи финансовых сообщений, а также соединение платежных карт и возможности работы платежных карт Shetab и "Мир"", — добавил вице-премьер.

Новак также рассказал, что Россия и Иран обсудили своповые поставки нефти и газа и увеличение инвестиций для реализации совместных нефтегазовых проектов в республике.

По словам Новака, сотрудничество России и Ирана в нынешних условиях становится одним из самых ключевых, в том числе для транзита груза с Персидского залива.

"Подводя итог по этому направлению расширения нашего сотрудничества, я считаю, что оно действительно в нынешних условиях становится одним из самых ключевых, которое позволит обеспечить взаимные поставки из Российской Федерации в Иран, из Ирана в Российскую Федерацию, а также транзит грузов, поступающих с Персидского залива," — сказал Новак.

Кроме того, Новак сообщил, что Россия и Иран договорились ускорить подготовку соглашения о зоне свободной торговли.

"Договорились ускорить подготовку соглашения о зоне свободной торговли", — сказал Новак в ходе визита в Тегеран.

В настоящее время у России есть договор о зоне свободной торговли со странами СНГ, он был подписан 18 октября 2011 года. В развитие этого договора идет работа над соглашением о свободной торговле услугами.