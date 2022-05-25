МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Система передачи финансовых сообщений стала основным каналом для обработки транзакций внутри страны, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Банк России планирует договориться о приеме карты "Мир" с двумя странами

"Из резервного канала этот канал стал уже основным с учетом всех событий, которые мы переживаем. Это касается прежде всего операций внутри страны, но и с 12 странами мы уже выстроили прямые расчеты именно благодаря тому, что у нас есть Система передачи финансовых сообщений, которая интегрируется с аналогичными системами других стран", — сказала она на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).

Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

В начале марта Евросоюз принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.