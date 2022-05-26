МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России с начала мая инициировал блокировку 25 тысяч телефонных номеров мошенников, что на 13% больше показателя апреля, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Банк России раскрыл новую схему мошенников

"В мае мы наблюдали рост активности телефонного мошенничества. По предварительным данным, с начала месяца мы уже инициировали блокировку практически более 25 тысяч номеров – это больше на 13%, чем в апреле, и в три раза больше, чем в марте", — сказал он на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной АБР.

Он добавил, что в основном мошенники звонят с городских номеров.

Ранее в мае регулятор сообщил, что кибермошенники похитили у клиентов банков РФ за прошлый квартал 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее. При этом доля социальной инженерии снизилась на 3,7 процентного пункта и составила 52,5%.