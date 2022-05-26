СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — ПРАЙМ. Прекращение переноса внешней инфляции в РФ и дефляция в третью неделю мая подтолкнули к снижению ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 3 процентных пункта — до 11%, заявил РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Банк России сообщил о снижении рисков финансовой стабильности

Банк России на внеплановом заседании в четверг снизил ключевую ставку до 11% с 14% годовых и заявил, что допускает возможность ее снижения на ближайших заседаниях.

ЦБ РФ в конце февраля экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году. Следующее плановое заседание по ставке состоится 10 июня.

"Пришли данные по инфляции и более того, в неделю с 14 по 20 мая произошла дефляция. То есть прекратился перенос внешней инфляции – тот самый импорт инфляции в нашу страну. Во-первых, потому что сократился импорт, во-вторых, происходит укрепление рубля. Оценив инфляционные ожидания и необходимость экономического роста, ЦБ принял решение ускорить снижение по ставке,чтобы экономика получила более дешевые кредиты", — сказал Лосев.