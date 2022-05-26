МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России может в июне снизить ключевую ставку до 10%, а к концу года довести ее до 8% годовых, заявил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Банк России уточнил планы по регулированию экосистем

ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых, а в четверг на внеплановом заседании ставка была снижена до 11% годовых.

При этом Банк России несколько ужесточил сигнал в заявлении по ключевой ставке по итогам внепланового заседания: теперь лишь допускает возможность ее снижения на ближайших заседаниях. Следующее плановое заседание по ставке пройдет 10 июня.

"В целом риторика ЦБ указывает на то, что 10 июня ключевая ставка будет снижена до 10%, а к концу этого года может опуститься до 8%", — отметил Рапохин.

Он также допускает, что если дефляция, которая на неделе c 14 по 20 мая составила 0,02%, будет усиливаться, то в июне ставка может быть снижена более значительно – до 9%. Решение ЦБ будет способствовать сохранению повышенного спроса на ОФЗ с фиксированным купоном, добавил Рапохин.