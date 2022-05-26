2022-05-26T12:27:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/finance/20220526/836987781.html
Банк России подтвердил прогноз по росту ипотеки в 2022 году
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ЦБ УТОЧНИЛ ОЦЕНКУ СОКРАЩЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ РФ В АПРЕЛЕ — 0,2% ВМЕСТО РАНЕЕ ОЗВУЧЕННЫХ 0,1% — НАБИУЛЛИНА ЦБ РФ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ИПОТЕКИ В 2022 ГОДУ НА... ПРАЙМ, 26.05.2022
банки, финансы, новости
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ЦБ УТОЧНИЛ ОЦЕНКУ СОКРАЩЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ РФ В АПРЕЛЕ — 0,2% ВМЕСТО РАНЕЕ ОЗВУЧЕННЫХ 0,1% — НАБИУЛЛИНА
ЦБ РФ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ИПОТЕКИ В 2022 ГОДУ НА 10-15% НА ФОНЕ РАСШИРЕНИЯ ГОСПРОГРАММЫ — НАБИУЛЛИНА