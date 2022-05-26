ЦБ УТОЧНИЛ ОЦЕНКУ СОКРАЩЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ РФ В АПРЕЛЕ — 0,2% ВМЕСТО РАНЕЕ ОЗВУЧЕННЫХ 0,1% — НАБИУЛЛИНА

ЦБ РФ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ИПОТЕКИ В 2022 ГОДУ НА 10-15% НА ФОНЕ РАСШИРЕНИЯ ГОСПРОГРАММЫ — НАБИУЛЛИНА