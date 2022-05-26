2022-05-26T13:38:00+03:00

2022-05-26T13:40:06+03:00

2022-05-26T13:38:00+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220526/836989180.html

Банк России обновит прогноз по траектории ключевой ставки на 2022 год

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЦБ РФ В ПЯТНИЦУ РАССМАТРИВАЛ СНИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ДО 11% И 12% — НАБИУЛЛИНА ЦБ РФ ОБНОВИТ ПРОГНОЗ ТРАЕКТОРИИ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА 2022 ГОД — НАБИУЛЛИНА ПРАЙМ, 26.05.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60