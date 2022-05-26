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2022
https://1prime.ru/finance/20220526/836989180.html
Банк России обновит прогноз по траектории ключевой ставки на 2022 год
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ЦБ РФ В ПЯТНИЦУ РАССМАТРИВАЛ СНИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ДО 11% И 12% — НАБИУЛЛИНА ЦБ РФ ОБНОВИТ ПРОГНОЗ ТРАЕКТОРИИ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА 2022 ГОД — НАБИУЛЛИНА ПРАЙМ, 26.05.2022
банки, финансы, новости, цб рф, ставка банка россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЦБ РФ В ПЯТНИЦУ РАССМАТРИВАЛ СНИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ДО 11% И 12% — НАБИУЛЛИНА
ЦБ РФ ОБНОВИТ ПРОГНОЗ ТРАЕКТОРИИ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА 2022 ГОД — НАБИУЛЛИНА