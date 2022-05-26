МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банком России до 11% говорит о том, что антисанкционные меры дали свой положительный результат, приветствуем планы ЦБ по дальнейшему снижению ставки. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Ключевая ставка может составить 10% уже в конце июня

Банк России в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако к концу апреля она снизилась до 14% годовых, а в четверг — до 11% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее в четверг сообщила, что совет директоров обсуждал более жёсткое решение — снижение до 12% годовых.

"Конечно, мы поддерживаем это решение. Оно означает, что первоочередные, антисанкционные меры правительства РФ и Банка России принесли свой положительный результат для стабилизации экономики и финансового рынка", — отметил Журавлев.

По словам сенатора, мы видим серьезное укрепление рубля, опережающее снижение темпов инфляции. "Установленный размер ставки даст импульс для активизации процесса кредитования, в том числе по государственным программам поддержки граждан и бизнеса", — подчеркнул Журавлев.

Решение мегарегулятора — это позитивный тренд в сторону улучшения ситуации в экономике в современных условиях внешнего давления. "И, конечно, мы приветствуем тот факт, что ЦБ предполагает и дальнейшее снижение ставки", — заключил вице-спикер Совфеда.