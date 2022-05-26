МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Центральный банк на внеочередном заседании снизил ключевую ставку на 3 б.п. до 11%. Снижение процентных ставок в сложившихся условиях благоприятно для реального сектора и бюджета. Подробнее об этом рассказала "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Аналитик назвал "ахиллесову пяту" российской нефти

Во-первых, она напомнила о том, что многие компании ввозят импортные материалы, компоненты и оборудование, товары для перепродажи на внутреннем рынке.

"Санкции значительно усложнили логистику и финансовые расчеты, многие контрагенты согласны работать только по предоплате. Кроме того, в поставках необходимо частично переориентироваться "с запада на восток". Крепкий рубль и более низкие ставки — это необходимые условия для адаптации бизнеса к сложным внешним условиям и росту издержек", объясняет Ващелюк.

Помимо этого, компаниям, вероятно, не стоит ожидать, что курс доллара сможет длительное время находиться на уровнях ниже 60 рублей, добавляет аналитик. Есть смысл увеличивать объемы поставок уже сейчас, пока курс доллара не вырос.

Во-вторых, продолжает Ващелюк, укрепление рубля и снижение ключевой ставки уменьшает рублевые расходы по обслуживанию кредитов, полученных в иностранной валюте и/или по плавающей ставке.

В-третьих, сказала она, снижение ставок должно увеличить спрос на внутреннем рынке. "В июне завершится срок действия вкладов, размещенных в марте под высокие ставки. Снижение ставок уменьшает стимулы для сбережений. Часть средств может быть потрачена на покупку товаров и услуг. Более низкие ставки также способны стимулировать интерес к кредитам со стороны фирм и населения, что должно увеличить инвестиционный и потребительский спрос", добавила Ващелюк.

Наконец, в-четвертых, если снижение ставок действительно приведет к росту экономической активности, то от этого вырастут и доходы бюджета, например, НДС, налог на прибыль, НДФЛ. Если импорт перейдет к росту, то рубль может прекратить укрепление, а это также будет благоприятно для бюджета, отмечает аналитик.

Курс доллара с конца марта снизился на 20-25%. В стандартных условиях это должно было привести к уменьшению цен, даже если учесть рост затрат на логистику и другие факторы инфляции. Цены же, наоборот, за неполные 2 месяца выросли примерно на 7.7%. Это почти в 2 раза больше, чем целевой уровень ЦБ для годовой инфляции, рассуждает Ващелюк. Только в мае масштабное укрепление рубля смогло вернуть недельную инфляцию в мае к некой сезонной норме, характерной для неизменного курса доллара.

"Возможно, если к крепкому рублю добавятся более низкие ставки по кредитам, оптимизм по поводу перспектив роста спроса и понимание ограниченности масштабов укрепления рубля, то компании получат больше стимулов для увеличения импортных поставок", считает аналитик.

Таким образом, возможно, значительное снижение ставки на внеочередном заседании 26 мая стоит рассматривать в контексте политики, направленной на поддержку структурной трансформации экономики, о которой ранее говорил ЦБ. Россиянам объяснили, почему рубль укрепляется вопреки всему

"Полагаем, что компании и государство воспользуются периодом укрепления рубля, снижения ставок, отсутствия новых санкций и высоких цен на нефть для нормализации производства, торговли и логистики и реализации масштабных мер по адаптации экономики к новым внешним условиям", подытожила Ващелюк.