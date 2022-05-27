МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ до 11% важно и своевременно для экономики РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Решетников заявил о необходимости вернуть равновесный курс рубля

"Очень важно то решение, которое принято Центральным банком вчера по снижению ключевой ставки. Это действительно важно, и это уже, с одной стороны, как мы видим, подстегнуло, во-первых, рубль — он чуть-чуть вырос. Мы рассчитываем, что это подстегнет кредитование. При этом, надо сказать, уровень реальных процентных ставок все равно остается большой" — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Есть большой потенциал дальнейшего снижения, и очень хорошо, что Центральный банк помимо того, что снизил ставку, дал еще такой мощный сигнал в экономику, что и дальше будет рассматривать возможное снижение ставки. Это значит, что к этому вопросу вернутся, и вернутся уже в начале июня", — добавил Решетников.

ЦБ РФ в конце февраля экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых, а 26 мая по итогам внепланового заседания регулятора — до 11%. При этом Банк России несколько ужесточил сигнал в итоговом заявлении: теперь регулятор допускает возможность снижения ставки на ближайших заседаниях.