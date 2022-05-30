МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом", единственный владелец голосующих акций АО "Атомэнергопром" (консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли), планирует получить от него дивиденды по итогам 2021 года в размере 15,6 миллиарда рублей, следует из сообщения "Атомэнергопрома". Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа"

Решение о выплате дивидендов по результатам 2021 года совет директоров "Атомэнергопрома" принял в понедельник.

Россия в лице Минфина (владеет привилегированными акциями) получит от "Атомэнергопрома" 766,5 миллиона рублей.

Чистая прибыль "Атомэнергопрома" по РСБУ в 2021 году составила 43,8 миллиарда рублей.

"Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.