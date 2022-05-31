МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Объем премий российских страховщиков жизни в первом квартале 2022 года снизился почти на 11,2% относительно показателя за аналогичный период прошлого года — до 94,1 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за четвертый квартал 2021 года — первый квартал 2022 года. Центробанк рассказал о развитии ситуации на российском рынке акций

"Санкционные ограничения через фондовый канал отразились и на деятельности страховщиков жизни. Премии по договорам страхования жизни в I квартале 2022 года показали сокращение на 11,2% (до 94,1 миллиарда рублей). При этом на продукты инвестиционного страхования жизни пришлось 32,3% (30,4 миллиарда рублей) страховой премии, накопительного — 41,4% (39 миллиардов рублей)", — отмечается в обзоре.

"Резервы страховщиков жизни на конец марта оценивались в 1,462 триллиона рублей. Инвестиционная (рисковая) часть фондов ИСЖ в значительной степени представлена вложениями в структурные облигации, отвечающие за дополнительный инвестиционный доход страхователей. Как следствие, основным риском сегмента выступает неполучение страхователями дополнительного инвестиционного дохода. При этом устойчивое финансовое положение страховщиков жизни позволит сохранить тело инвестиции", — добавляется там же.

Ранее Всероссийский союз страховщиков (ВСС) приводил данные по объему премий российских страховщиков жизни за первый квартал 2022 года, согласно которым показатель относительно аналогичного периода годом ранее снизился на 9,9%, до 104,1 миллиарда рублей. Как пояснили РИА Новости в ВСС, разница между их данными и ЦБ РФ объясняется тем, что данные ВСС содержат также сборы по договорам ДМС, заключенным страховщиками жизни.

КОМБИНИРОВАННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ УБЫТОСЧНОСТИ

омбинированный коэффициент убыточности ОСАГО в первом квартале 2022 года вырос на 1,3 процентного пункта относительно показателя за аналогичный период прошлого года — до 93,7%, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за четвертый квартал 2021 года — первый квартал 2022 года.

"Комбинированный коэффициент убыточности за первый квартал 2022 года был равен 93,7%, увеличившись на 1,3 п.п. к аналогичному периоду прошлого года. По итогам первого квартала 2022 года коэффициент выплат страховщиков ОСАГО вырос с 74,4% до 77,7%. Средняя выплата по ОСАГО также демонстрировала тенденцию к росту", — указывается в обзоре.

Комбинированный коэффициент убыточности — это показатель, свидетельствующий о рентабельности данного вида бизнеса для страховой компании. Он учитывает выплаты, сборы, резервы а также прямые расходы на осуществление данного вида страхования. ККУ 90% и более означает, что страховщики де-факто не зарабатывают на данном виде бизнеса, ККУ более 100% — что они несут убытки.

Как напомнили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков, ККУ по ОСАГО превышал 100% в 2019 году. Однако уже шедшая к тому времени реформа по индивидуализации тарифов позволила страховщикам более гибко управлять тарифами и при этом простимулировала конкуренцию за безаварийных водителей, в результате ситуация была выровнена и для безаварийных водителей не было не только роста цен, но многие ощутили даже их снижение, пояснили РИА Новости в РСА.

"Мы надеемся, что сейчас также удастся найти пути к решению проблемы резкого роста убыточности по обязательной "автогражданке" в русле продолжения реформы по индивидуализации тарифов по ОСАГО", — сказали в пресс-службе Российского союза автостраховщиков.