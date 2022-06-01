МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Распространение льготной ипотечной программы на самостоятельное индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, оценивает Минфин РФ. Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки для многодетных

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной льготной ипотечной программы на самостоятельное строительство частных жилых домов – без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.

"Расширение программы не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета",- заявило министерство на своём канале в мессенджере Telegram.

Как уточняло правительство ранее в среду, льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых, максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей, а для остальной страны – 6 миллионов, а до конца года в рамках программы планируется выдать около 8 тысяч кредитов на самостоятельное строительство частных домов.

"За время действия программы "Льготная ипотека" выдано 773,3 тысячи кредитов на сумму 2,311 триллиона рублей. Из них в 2022 году выдано 92,8 тысячи кредитов на сумму 257,1 миллиарда рублей", — также говорится в сообщении.