МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 27 мая по 3 июня выросли на 0,3% и составили 591,3 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ. Профицит текущего счета платежного баланса России утроился с начала года

"Международные резервы по состоянию на 3 июня составили 591,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1,7 миллиарда долларов США, или на 0,3%, в результате положительной переоценки", — сообщил регулятор.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.