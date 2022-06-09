Международные резервы России выросли до 591,3 миллиарда долларов
Международные резервы России выросли за неделю до 591,3 миллиарда долларов
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 27 мая по 3 июня выросли на 0,3% и составили 591,3 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.
"Международные резервы по состоянию на 3 июня составили 591,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1,7 миллиарда долларов США, или на 0,3%, в результате положительной переоценки", — сообщил регулятор.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/finance/20220609/837132810.html
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