МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Федеральный бюджет в январе-мае, по предварительной оценке Минфина РФ, исполнен с профицитом 1,495 триллиона рублей, сообщается на сайте министерства. Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета за 2021 год

Объем поступивших доходов за январь-май достиг 12,043 триллиона рублей, или 48,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 5,658 триллиона рублей, а ненефтегазовые – 6,385 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены на 10,547 триллиона рублей, что составляет 44,5% к утвержденному общему объему расходов на текущий год или 41,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за пять месяцев 8,348 триллиона рублей, или 49,7% к прогнозным показателям доходов на 2022 год, Федеральная таможенная служба – 3,1 триллиона рублей, или 49,8% к прогнозным показателям на год. Другие федеральные органы перечислили в казну за этот период 595,137 миллиарда рублей, или 29,6% к прогнозным показателям бюджета на 2022 год.