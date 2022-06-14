МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ частично ограничивает публикацию данных по бюджетной отчетности, чтобы минимизировать риски введения дополнительных санкций, говорится в опубликованном во вторник сообщении министерства. Назван настоящий виновник провала антироссийских санкций Запада

"Применяемые в отношении Российской Федерации санкции различаются по механизму их действия и степени негативных последствий. В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчётности", — сообщает пресс-служба Минфина, комментируя предварительные данные об исполнении бюджета за январь-май 2022 года.

"Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций", — поясняет Минфин.

Министерство во вторник опубликовало только общие данные о поступивших в казну доходах, общую сумму исполненных расходов, а также сведения о величине бюджетного профицита, который, по предварительной оценке Минфина, за пять месяцев текущего года составил 1,495 триллиона рублей. Европейской экономике предрекли крах из-за санкций против России

При этом Минфин перестал публиковать информацию об источниках финансирования дефицита бюджета, информацию об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета, а также в разрезе государственных программ.

Кроме того, Минфин не стал публиковать уточненные данные об исполнении бюджета за предыдущие месяцы: опубликованные материалы содержат только предварительные оценки за последний период и параметры, утвержденные законом о бюджете на текущий год.