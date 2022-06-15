МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США повысит свою учётную ставку до 1,25-1,5% с 0,75-1% годовых по итогам двухдневного июньского заседания, прогнозируют аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Bloomberg: пенсионным фондам США грозят убытки из-за санкций против России

Решение комитета по открытым рынкам ФРС будет опубликовано в среду, 15 июня, в 21.00 мск.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о дефиците торгового баланса в еврозоне в апреле. В марте дефицит составил 16,4 миллиарда евро.

В то же время Евростат обнародует статистику промпроизводства в странах еврозоны. Согласно прогнозам аналитиков, объем совокупного промышленного производства в странах этого валютного блока в апреле снизился на 1,1% в годовом выражении после уменьшения на 0,8% в марте. В месячном выражении ожидается рост показателя на 0,5%.

В 15.30 мск американское министерство торговли обнародует данные о розничных продажах в стране. Эксперты полагают, что их объем в мае вырос в месячном выражении на 0,2% после увеличения на 0,9% в апреле.

В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго страны опубликует данные о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 июня. Аналитики полагают, что показатель снизился на 1,2 миллиона баррелей и достиг 415,6 миллиона баррелей.