СМИ: совет управляющих ЕЦБ проведет внеочередное заседание в среду
Handelsblatt: совет управляющих ЕЦБ проведет внеочередное заседание в среду
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) проведет в среду внеочередное заседание, сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на представителя банка.
"Совет управляющих ЕЦБ проведет в среду специальное заседание, чтобы обсудить текущие рыночные условия", — сообщил представитель.
Совет управляющих (ЕЦБ) на заседании 9 июня сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Регулятор заявлял о намерении повысить ставку в июле на 25 базисных пунктов, затем еще поднять ее в сентябре, считает уместным продолжить постепенное повышение и в дальнейшем.
https://1prime.ru/finance/20220615/837172610.html
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