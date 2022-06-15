МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) проведет в среду внеочередное заседание, сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на представителя банка. ЕЦБ понизил прогнозы по росту европейской экономики

"Совет управляющих ЕЦБ проведет в среду специальное заседание, чтобы обсудить текущие рыночные условия", — сообщил представитель.

Совет управляющих (ЕЦБ) на заседании 9 июня сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Регулятор заявлял о намерении повысить ставку в июле на 25 базисных пунктов, затем еще поднять ее в сентябре, считает уместным продолжить постепенное повышение и в дальнейшем.