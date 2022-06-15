МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Недельная дефляция в России за период с 4 по 10 июня составила 0,14%, с начала года цены выросли на 11,64%, сообщил в среду Росстат. Фондовые биржи США растут на ожиданиях итогов заседания ФРС

"За период с 4 по 10 июня 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,86%, с начала июня – 99,86%, с начала года – 111,64%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

В предыдущую неделю Росстат фиксировал дефляцию в 0,01%, за неделю до была нулевая инфляция. За период с 14 по 20 мая была зафиксирована дефляция в 0,02%.

По данным Росстата, с 4 по 10 июня плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,1%, в том числе помидоры – на 8,9%, огурцы – на 8,3%, капуста белокочанная – на 6,4%, бананы – на 3,1%, свекла столовая – на 2,0%, морковь – на 1,3%, лук репчатый – на 1,2%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,8%, картофель – на 0,3%.

По итогам прошлой недели самым подорожавшим продуктом (за исключением плодоовощной продукции) вновь стал маргарин — цена на него выросла на 0,85% против увеличения на 1,28% неделей ранее (с начала года маргарин подорожал на 36,12%). В числе других лидеров роста цен по итогам прошлой недели: полукопченая и варено-копченая колбаса (+0,72%), рис (+0,47%), соль (+0,44%), сухие молочные смеси для детского питания (+0,38%), мясные консервы для детского питания (+0,37%), баранина (+0,24%), сосиски, сардельки (+0,23%).

Снижение цен произошло по 16 наименованиям продуктов. Так, цены на сахар-песок снизились на 1,4%, молоко стерилизованное – на 0,9%, яйца куриные – на 0,8%, свинину, гречку, макаронные изделия, чай – на 0,5%, вермишель – на 0,3%, колбасы вареные, рыбу мороженую, масло подсолнечное, водку – на 0,2%, говядину, мясо кур, пшено – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали: спички — на 0,98%, зубная паста — на 0,64%, туалетное мыло — на 0,63%, хозяйственное мыло — на 0,48%, туалетная бумага — 0,47%.

Цены на электропылесосы выросли на 1,69%, на телевизоры и смартфоны снизились — на 1,42% и 0,27% соответственно. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, а на иностранные — выросли на 0,03% как и неделей ранее. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Также Росстат на неделе с 4 по 10 июня зафиксировал рост цен на отечественный анальгин (на 0,06%), на корвалол (на 0,16%), валидол (на 0,01%), на прочие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты цены снижались.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 2,28% после роста на 7,7% неделей ранее. После резкого скачка на прошлой неделе средние цены на путевки в дома отдыха и пансионаты замедлили рост.