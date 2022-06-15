МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 10 июня до 16,69% с 17,02% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Недельная дефляция в России за период с 4 по 10 июня составила 0,14%

В годовом выражении инфляция в России замедляется пятую неделю подряд.

"За неделю c 4 по 10 июня 2022 года цены снизились на 0,14% (минус 0,01% неделей ранее). В годовом выражении инфляция продолжила замедляться и по состоянию на 10 июня составила 16,69% год к году (на 3 июня: 17,02% год к году)", — говорится в документе.

"Основной вклад в снижение цен вносит ускорение удешевления продовольственных товаров (-0,35%) за счет продолжающейся дефляции плодоовощной продукции, а также замедления роста цен на прочее продовольствие из-за снижения цен на большинство товаров длительного хранения. Также снизились цены на туристические и регулируемые услуги (-0,05%). В сегменте непродовольственных товаров цены на прошедшей неделе не изменились при продолжающемся четырнадцатую неделю подряд снижении цен на автомобильный бензин", — добавили в министерстве.

Ранее в среду министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" сказал, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП в России по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития, это дает основание министерству в конце июня пересмотреть свой прогноз.

Минэкономразвития сейчас прогнозирует темпы роста потребительских цен в РФ по итогам текущего года в 17,5%. Спад ВВП России в 2022 году министерство ожидает на уровне 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.