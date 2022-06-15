МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Банк России принял решение с 15 июля отменить фиксированную ставку по кредитам банкам в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП и вернуться к привязке стоимости ссуд к значению ключевой ставки, сообщил регулятор. Банк Росии выдал банкам 14 июня рекордный объем кредитов

После экстренного увеличения ключевой ставки до 20% годовых в конце февраля Банк России с 15 марта установил по кредитам, предоставляемым банкам в рамках основной программы стимулирования кредитования субъектов МСП, фиксированную ставку 9,5% годовых и дополнительно запустил временную программу поддержки оборотного кредитования также с фиксированной ставкой 9,5%. Однако на прошлой неделе регулятор вернул ключевую ставку на досанкционный уровень в 9,5% годовых.

"С 15 июля 2022 года в рамках основной программы Банк России будет предоставлять банкам кредиты по ключевой ставке, уменьшенной на 1,5 процентного пункта. Аналогичным образом снизится ставка фондирования для банков по ранее выданным по более высокой ставке кредитам в рамках программы", — сообщил ЦБ.

Предельная ставка для конечных заемщиков в рамках программы будет установлена на уровне ключевой ставки, увеличенной на 3 процентных пункта. Также будут сняты ограничения на предоставление в рамках основной программы кредитов на пополнение оборотных средств, которые были введены в связи с запуском временной программы поддержки оборотного кредитования.

Отмечается, что до 15 июля 2022 года банки могут продолжать кредитование заемщиков на действующих условиях программы.

ЦБ выделил на реализацию программы на новых условиях 100 миллиардов рублей сверх фактически использованного лимита на 15 июля 2022 года. При этом параметры временной программы поддержки оборотного кредитования не меняются.