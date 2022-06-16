МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Минфин России правильно делает, что продолжает пытаться выполнять свои обязательства по суверенным еврооблигациям: репутация дорого стоит, заявил РИА Новости старший банкир ВЭБа, бывший замглавы этого министерства Сергей Сторчак в кулуарах Петербургского международного экономического форума. ММК просит держателей евробондов согласиться на изменения условий выпуска

"Инвесторы-то при чем, которые на законных основаниях, совершенно осознанно приобретали наши бумаги. Они-то при чем? Пускай к властям своим претензии предъявляют. Мы обязательства выполняем. Думаю, правильно", — сказал Сторчак, отвечая на вопрос, правильно ли Минфин РФ делает, что продолжает платить по евробондам.

"Если мы уж выполнили обязательства по царским облигациям 150-летней давности, то что здесь стесняться? По-моему, стесняться не надо. Правильно делает Минфин, что пытается выполнять свои обязательства", — добавил он.

"Репутация, конечно, дорого стоит. Те, кто захочет увидеть наше ответственное поведение, тот увидит, кто не захочет, тот не увидит", — заключил Сторчак.