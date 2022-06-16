МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ЗАПРЕТА НА ХОЖДЕНИЕ ДОЛЛАРА, ЕВРО И ДРУГИХ ВАЛЮТ В РФ НЕ БУДЕТ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
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https://1prime.ru/finance/20220616/837188363.html
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ЗАПРЕТА НА ХОЖДЕНИЕ ДОЛЛАРА, ЕВРО И ДРУГИХ ВАЛЮТ В РФ НЕ БУДЕТ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220616/837188363.html
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