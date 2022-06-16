2022-06-16T10:18:13+03:00

2022-06-16T10:18:13+03:00

2022-06-16T10:18:13+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220616/837188363.html

Набиуллина оценила шансы запрета хождения иностранных валют в России

Финансы

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ЗАПРЕТА НА ХОЖДЕНИЕ ДОЛЛАРА, ЕВРО И ДРУГИХ ВАЛЮТ В РФ НЕ БУДЕТ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022

финансы, экономика, новости

https://cdnn.1prime.ru/images/83235/18/832351829.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83235/18/832351829.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83235/18/832351823.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83235/18/832351823.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83235/18/832351816.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83235/18/832351816.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60