С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Валютные вклады для россиян в текущей ситуации не выгодны и по экономике, и по рискам, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Сегодня не выгодно держать валютный вклад ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения рисков", — сказал Силуанов в интервью телеканалу НТВ в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, для россиян наиболее предпочтительными являются рублевые вклады. "Доллары токсичны", — отметил министр.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.