2022-06-17T15:46:29+03:00
2022-06-17T15:46:29+03:00
2022-06-17T15:46:29+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220617/837210850.html
Силуанов считает, что россиянам не выгодно держать валютный вклад
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. Валютные вклады для россиян в текущей ситуации не выгодны и по экономике, и по рискам, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Сегодня не выгодно держать валютный вклад ни с... ПРАЙМ, 17.06.2022
финансы, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Валютные вклады для россиян в текущей ситуации не выгодны и по экономике, и по рискам, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Сегодня не выгодно держать валютный вклад ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения рисков", — сказал Силуанов в интервью телеканалу НТВ в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, для россиян наиболее предпочтительными являются рублевые вклады. "Доллары токсичны", — отметил министр.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.