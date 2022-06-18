МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на 6,98%, опускаясь ниже отметки в 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Глава Центробанка рассказала о судьбе криптовалют в России

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.00 мск дешевел на 6,98% — до 19,487 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 6,50% — до 19,554 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.