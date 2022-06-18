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2022
https://1prime.ru/finance/20220618/837220300.html
Стоимость биткоина упала ниже 20 тысяч долларов
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https://россиясегодня.рф
. Стоимость биткоина падает на 6,98%, опускаясь ниже отметки в 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов... ПРАЙМ, 18.06.2022
криптовалюты, финансы, новости, binance, биткоин, криптовалюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на 6,98%, опускаясь ниже отметки в 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.00 мск дешевел на 6,98% — до 19,487 тысячи долларов.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 6,50% — до 19,554 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.