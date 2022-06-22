МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил в интервью телеканалу "Россия-24", что снижение ставки льготной ипотеки до 7% не окажет влияния на цены на жилье. Правительство снизило ставку по льготной ипотеке до 7%

В среду премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подписании постановления о снижении ставки по льготной ипотеке на новостройки с 9 до 7%.

"Ипотека она также влияет на цену, из-за того, что она становится доступной. С учетом того, что цены (на жилье – ред.) уже достаточно поднялись, не думаю, что ипотека повлияет на увеличение стоимости. Думаю, что цена будет примерно такая же, может быть она где-то даже приспадет", — отметил Хуснуллин.