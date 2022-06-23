ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн — ПРАЙМ. Участники рынка пока проявляют слабую активность в вопросах, связанных с выпуском цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил в ходе Чебоксарского экономического форума первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Банк России и правительство продолжат перевод расчетов в нацвалюты

ЦФА — это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества.

"Зовем каждый день, призываем и кредитные организации, и "корпоратов", готовы оказать максимальную поддержку по созданию операторов информационных платформ и операторов обмена. По разным причинам активность невелика", — отметил Чистюхин, говоря об этом рынке.