Сенатор Джабаров назвал заявления Bloomberg о дефолте в России ложью
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Заявления якобы наступившем в России дефолте являются ложью, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
"В западных банках заморозили (а по сути, украли) огромные деньги, принадлежащие нашей стране. Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства", — написал сенатор в своем телеграм-канале.
"Вот наглецы! Других слов нет!", — добавил он.
Bloomberg ранее сообщил, что в России в ночь с воскресенья на понедельник якобы случился дефолт – впервые с 1918 – из-за невыплаты страной обязательств по суверенному валютному долгу. По данным агентства, дефолт является кульминацией западных санкций, однако он носит "символический характер" и мало повлияет на россиян.
Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по выпускам еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро. Однако ведомство произвело выплаты заранее, поскольку позднее американский минфин заявил, что не станет продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. По данным Bloomberg, держатели российских евробондов так и не получили выплаты по ним, несмотря на то, что до Национального расчетного депозитария дошли деньги от Минфина для выплаты дохода по еврооблигациям обоих выпусков. При этом месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов закончился 27 июня.
https://1prime.ru/finance/20220627/837300442.html