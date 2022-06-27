МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Заявления якобы наступившем в России дефолте являются ложью, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. К новым "пикам" или в "крутое пике". Куда ведут мировую финансовую систему

"В западных банках заморозили (а по сути, украли) огромные деньги, принадлежащие нашей стране. Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства", — написал сенатор в своем телеграм-канале.

"Вот наглецы! Других слов нет!", — добавил он.

Bloomberg ранее сообщил, что в России в ночь с воскресенья на понедельник якобы случился дефолт – впервые с 1918 – из-за невыплаты страной обязательств по суверенному валютному долгу. По данным агентства, дефолт является кульминацией западных санкций, однако он носит "символический характер" и мало повлияет на россиян.

Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по выпускам еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро. Однако ведомство произвело выплаты заранее, поскольку позднее американский минфин заявил, что не станет продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. По данным Bloomberg, держатели российских евробондов так и не получили выплаты по ним, несмотря на то, что до Национального расчетного депозитария дошли деньги от Минфина для выплаты дохода по еврооблигациям обоих выпусков. При этом месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов закончился 27 июня.