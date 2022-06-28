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2022
https://1prime.ru/finance/20220628/837316821.html
Правительство начало подготовку бюджета на следующий год
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В российском правительстве началась работа по подготовке бюджета на 2023 год, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. "Это очень важное направление работы", — подчеркнул он в... ПРАЙМ, 28.06.2022
финансы, новости, михаил мишустин, бюджет рф, правительство рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. В российском правительстве началась работа по подготовке бюджета на 2023 год, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Это очень важное направление работы", — подчеркнул он в ходе встречи с членами Совета палаты Совфеда.
По словам Мишустина, кабмин надеется на эффективное сотрудничество с сенаторами по данному направлению.