МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. В российском правительстве началась работа по подготовке бюджета на 2023 год, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Это очень важное направление работы", — подчеркнул он в ходе встречи с членами Совета палаты Совфеда.

По словам Мишустина, кабмин надеется на эффективное сотрудничество с сенаторами по данному направлению.