МОСКВА, 28 ин — ПРАЙМ. США запретили ввоз в страну российского золота, говорится в опубликованных во вторник документах американского минфина. США включили в санкционные списки более 100 российских организаций

"Импорт в Соединенные Штаты золота российского происхождения запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC)", — говорится в тексте документа.

"Определение не включает золото из Российской Федерации, которое находилось за пределами России по состоянию на сегодня", — указывается в сообщении.

Кроме того, американский минфин выдал лицензию на осуществление торговых операций, передачу долговых обязательств или капитала с целью постепенной ликвидации контрактов с ПАО "Северсталь" и Nord Gold, в отношении которых были введены санкции 2 июня 2022 года.