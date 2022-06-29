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2022
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Набиуллина назвала самый защищенный российский актив
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ЗОЛОТО ИЗ-ЗА ЕГО ХРАНЕНИЯ В РФ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ЗАЩИЩЕННЫМ АКТИВОМ В РЕЗЕРВАХ, НО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ЕГО ЦЕНА ВОЛАТИЛЬНА — НАБИУЛЛИНА ПРАЙМ, 29.06.2022
финансы, новости
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