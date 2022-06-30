МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Объем инвестиций в производство мороженого в России в 2020 и 2021 годах вырос почти в три раза, составив в среднем более 6,5 миллиарда рублей в год против порядка 2 миллиардов рублей в 2012-2019 годах, сообщил в ходе онлайн-конференции гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. Китайцы стали активнее покупать российское мороженое

"Если посмотреть на общие объемы инвестиций (в переработку молока — ред.), с 2012 года в индустрию в общей сложности было вложено порядка 360 миллиардов рублей. При этом мороженое занимало достаточно серьезную долю — объем инвестиций составил за этот период времени порядка 30 миллиардов… Всплеск инвестиционной активности в отрасль пришелся на 2020, 2021 год. Объем инвестиций… составил в 2020 году 6,9 миллиардов рублей, в 2021 году — 6,5 миллиарда рублей. При том что в периоды с 2012 по 2019 средний объем инвестиций составлял около 2 миллиардов рублей ежегодно", — сказал Белов.

"Прирост инвестиций в среднем в мороженое за этот период на треть превышал среднеотраслевые показатели: если с 2012 года прирост инвестиций в молочную отрасль составлял 8% в 2020 и 2021 году, то в мороженое прирост инвестиций составил более 13% в 2020 году и более 11% в 2021 году", — уточнил он.

Белов добавил, что точки зрения роста спроса, мороженое, несмотря на все макроэкономические факторы, является второй подотраслью по молочной переработке после производства сыров: потребление сыров за пять лет выросло на 6%, а потребление мороженого – на 14%. Все это влияет на производство, объем которого за последние пять лет, с 2016 года, вырос на 17%, позитивная динамика сохранилась и в текущем году — за четыре месяца прирост производства около 3%, подчеркнул гендиректор "Союзмолока". "Союзмолоко" прогнозирует рост объемов выпуска сырого молока в России

Мороженое стало в сегменте одним из ключевых секторов и с точки зрения наращивания объемов экспорта: по словам Белова, с 2018 года объемы поставок выросли в 15 раз, до почти 300 тысяч тонн, а за последний год объем экспорта показал динамику в 26%. В свою очередь, рост потребления внутреннего производства сопровождался снижением объемов импорта мороженого — за первые четыре месяца 2022 года он упал примерно на 24%.