МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 1 июля составил 14,169 триллиона рублей после 14,204 триллиона на 24 июня, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период сократилась на 35,5 миллиарда рублей, или на 0,25%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.