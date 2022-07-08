Денежная база России в узком определении снизилась за неделю на 0,25%
Объем денежной базы России в узком определении снизился за неделю до 14,169 триллиона рублей
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 1 июля составил 14,169 триллиона рублей после 14,204 триллиона на 24 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период сократилась на 35,5 миллиарда рублей, или на 0,25%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20220708/837424383.html
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