МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 36 /2368/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6021-У от 20.12.2021 "О ведении Банком России реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68968 от 23.06.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6034-У от 23.12.2021 "О порядке ведения Банком России базы данных, предусмотренной частью первой статьи 769-10 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/", об установлении формы запроса о предоставлении лицу информации о наличии /отсутствии/ сведений о нем в указанной базе данных, перечня прилагаемых к запросу документов и сведений и порядка их направления в Банк России, а также о порядке направления Банком России ответа на указанный запрос" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68979 от 24.06.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6152-У / 01/05/53404/22 от 9.06.2022 "О признании утратившим силу Указания Банка России и публичного акционерного общества "Ростелеком" от 9 июля 2018 года № 4859-У / 01/01/782-18" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69040 от 28.06.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-1434 "О внесении изменения в подпункт 1.8 пункта 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года № ОД-1472".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение об исключении КБ "Охотный ряд" /ООО/ из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.