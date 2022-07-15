МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета РФ на поддержку многодетных семей путем полного или частичного погашения ипотеки составят 69,8 миллиарда рублей в 2023 году, 34,9 миллиарда рублей в 2024 году и 10 миллиардов рублей в 2025 году, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства. Минфин: иностранным банкам пока не разрешат продажу "дочек" в России

Президент России Владимир Путин в четверг подписал закон, допускающий использование средств господдержки для погашения обязательств по ипотечным кредитам в случае, когда жилье приобретается многодетными семьями в собственность не только родителей, но и их детей, а также если третий или последующие дети родятся в 2023 году. Минфин подготовил проект постановления правительства для реализации этого закона.

Действовавший ранее закон позволял многодетным семьям, в которых в 2019-2022 годах родился третий ребенок или последующие дети, получить от государства в рамках господдержки 450 тысяч рублей и использовать их для полного или частичного погашения задолженности по такому кредиту. Новые условия позволят многодетным семьям еще год пользоваться данной мерой. Такие семьи смогут полностью или частично погасить ипотеку с этих средств до 1 июля 2024 года (ранее – до 1 июля 2023 года).

Как следует из пояснительной записки, в текущем году реализация данного проекта постановления не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета, в 2023 году они составят 69,8 миллиарда рублей, в 2024 году — 34,9 миллиарда рублей, а в 2025 году – 10 миллиардов рублей.

В конце июня президент поручил кабмину до 1 сентября обеспечить принятие решений для распространения льготной ипотеки на семьи, где ребенок родился до 31 декабря 2023 года. По действующим условиям, семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети, могут взять кредит на покупку жилья по ставке до 6%.