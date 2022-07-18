МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Банк России считает, что "можно двигаться" в сторону признания интеллектуальной собственности высококачественным залоговым активом, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Центробанк предупредил о рисках ослабления экономической активности

"Маленький комментарий… по тому, чтобы интеллектуальную собственность признавать как высококачественный залоговый актив. В этом направлении можно двигаться, но я бы хотела сказать, что это не просто вопрос формальных норм банковского регулирования", — сказала Набиуллина, выступая в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Очень важно наличие ликвидного рынка, чтобы банк мог быстро продать эту собственность, сейчас ликвидность рынка очень низкая, указала глава ЦБ.