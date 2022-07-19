МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Нужно строго контролировать расходование бюджетных средств в сферах строительства и ЖКХ. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии

Председатель кабинета министров отметил на стратегической сессии по направлению "Строительство и ЖКХ", что реализация

всех обозначенных задач в строительной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве требует выделения значительных бюджетных средств, эффективность расходования которых надо строго контролировать. Также следует активнее привлекать к такой работе инвесторов.

Кроме того, Мишустин подчеркнул необходимость незамедлительно определить источники финансирования и разработать программы инфраструктурного развития для решения накопившихся в строительстве и ЖКХ проблем.